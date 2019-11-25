В селе Широкий Карамыш на пожаре погибли два любителя алкоголя
Причиной пожара названа неправильная работа электроприборов
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Днем в субботу, 23 ноября, в селе Широкий Карамыш Лысогорского района произошел пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сгорел частный дом.
На место выезжали шесть человек личного состава. Площадь возгорания составила 24 кв. м. Предварительная версия: неправильная эксплуатация электроприборов.
В сгоревшем доме найдены тела двух человек. По свидетельству очевидцев, они злоупотребляли алкоголем.
ИСТОЧНИК KP.RU