2019-11-25T09:48:43+03:00
Общество

Прививку от гриппа сделали менее половины жителей Саратовской области

Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства
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Более миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа.

По данным на 22 ноября, было привито от гриппа 1 млн 67 тыс. 119 человек, в том числе 226 419 детей и 840,7 тыс. взрослых.

Таким образом, привито 43,7% населения или 50,9% от прикрепленного к медицинским организациям.

В министерстве здравоохранения напомнили, что прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Кроме того, необходимо избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, и тщательно и часто мыть руки водой с мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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