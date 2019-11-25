Прививку от гриппа сделали менее половины жителей Саратовской области
Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства
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Более миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа.
По данным на 22 ноября, было привито от гриппа 1 млн 67 тыс. 119 человек, в том числе 226 419 детей и 840,7 тыс. взрослых.
Таким образом, привито 43,7% населения или 50,9% от прикрепленного к медицинским организациям.
В министерстве здравоохранения напомнили, что прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Кроме того, необходимо избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, и тщательно и часто мыть руки водой с мылом.
ИСТОЧНИК KP.RU