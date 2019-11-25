2019-11-25T09:17:21+03:00
Общество

Сотрудники энгельсского предприятия стали лучшими по итогам обучения «Лидеры производительности»

В течение полугода 23 участника проекта изучают методы повышения производительности и проходят стажировку
Ольга Симонова
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Сотрудники ЭПО «Сигнал» проходят подготовку в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, по программе «Лидеры производительности».

В течение полугода 23 участника проекта изучают методы повышения производительности на базе Всероссийской академии внешней торговли и РАНХиГС и проходят стажировку на промышленных предприятиях РФ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, все участники программы поделены на проектные команды, которые должны разработать на одном из российских предприятий свой проект по повышению производительности труда. На ЭПО «Сигнал» были разработаны четыре проекта: повышение производительности за счет выхода на новые рынки и оптимизации производственных потоков; аутсорсинг производственных и интеллектуальных ресурсов; выделение общегражданского направления в отдельную бизнес-единицу; повышение производительности труда на участке мелкотокарной механической обработки за счет комплексной оптимизации бизнес-процессов

Участники от всех предприятий были разделены на восемь потоков. На сегодняшний день десять руководителей успешно завершили обучение.

Александр Кирьянов и Елена Моисеева стали лучшими участниками потока и примут участие в международной стажировке в Южной Корее.

Кроме того, предприятие ЭПО «Сигнал» признано «Лучшим предприятием» за высокие результаты обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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