2019-11-25T09:41:01+03:00
Общество

К школе в «Звезде» может вернуться котельная

Об этом Володина просили местные жители
Дарья Вострикова
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Володин в школе микрорайона "Звезда"Володин в школе микрорайона "Звезда"
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Сегодня, 25 ноября, на встрече с жителями микрорайона «Звезда» председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на их вопросы.

Одним из интересующих моментов стало возведение котельной, которая была ранее в плане на территории школы.

- Обсуждаем вопросы строительства поликлиники, школы, детсада, возможного строительства аквапарка. И если сложится, то нужна будет котельная другой мощности, — отметил Вячеслав Володин. Ранее мэр Саратова заявлял, что отдельную котельную для микрорайона строить не будут.

Один из местных жителей спросил о сроках строительства парка, устройства зеленой зоны. На что Вячеслав Володин ответил, что построить-то его можно, но он сторонник позиции «сдать одно — начать другое», поэтому беседу про парк было предложено перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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