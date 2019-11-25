Володин потребовал разобраться в стоимости оборудования для школ

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-25T09:39:47+03:00

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Сегодня, 25 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в микрорайон «Звезда» в Саратове затронул тему несоответствия стоимости строительства и оборудования.

- Потратили 128 млн рублей на школу в Самойловском районе. Рядом с ней полноценный спортобъект, с плиткой, покрытием. Для 580 учеников. Привязка сметы к деньгам показывает, что кто-то здесь лишний. А на оборудование — 90 млн. Должен приехать прокурор, следователь, изучить от начала до конца, — считает Володин.

Он поинтересовался стоимостью оборудования в школе микрорайона «Звезда».

- На оборудование 36 млн рублей, — ответила ему министр образования Ирина Седова.

Вячеслав Володин остался удивленным, почему на самойловскую школу потребовалось гораздо больше. По его мнению, ситуация заслуживает внимания и разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU