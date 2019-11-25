В Озинках арестовали парня, забившего собутыльника гвоздодером

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-25T09:37:58+03:00

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В Озинках Саратовской области арестован 18-летний парень, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», 19 ноября парень во время распития спиртного поссорился с собутыльником из-за присутствовавших девушек. Конфликт вроде бы был исчерпан, но 20 ноября ночью они вышли на улицу, где парень напал на оппонента и избил его гвоздодером. Дерущихся разняли, но потерпевший вскоре скончался в больнице.

Следователи СУ СКР региона предъявили 18-летнему юноше обвинение. Свою вину он признал полностью. Сейчас парень взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU