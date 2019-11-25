У школьника в Ленинском районе Саратова отобрали дорогой телефон

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-25T09:35:49+03:00

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Утром в минувшую субботу, 23 ноября, у дома №32 по улице Черниговская в Ленинском районе Саратова ограбили 15-летнего школьника.

Как заявила в полицию мать пострадавшего девятиклассника, грабеж совершил неизвестный около 9:20 утра. У ее сына забрали телефон Samsung A50 стоимость свыше 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого — 17-летнего молодого человека, у которого ранее уже была судимость за кражу.

Он признался в грабеже и сообщил, что телефон вернуть не может — сдал в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU