Вячеслав Володин похвалил «Звезду» за яркость

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-25T09:26:36+03:00

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Первой точкой сегодняшнего посещения Вячеслава Володина стала строительная площадка в школе «Звезда».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель Госдумы осмотрел стройку внешне, а подрядчик отчитался о проделанных работах.

- Они перешли от уныния, серых тонов. Здесь будет ярко. Вчера были в Петровске, критиковали за это. А мэр — прогрессивный человек, — отметил Вячеслав Володин.

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Он отметил, что если средства на объект поступают в январе, то работы можно начать в апреле и, следовательно, за год можно успеть многое. Однако главное, по его словам, остается качество.

Политик поговорил с местной художницей. Та рассказала, что работает в основном в светлое время. Она обрадовалась, что Вячеслав Володин призывает не подгонять сроки.

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- У Саратова свой стиль, исторически сложившийся. Основные доминанты на проспекте сохранились. Нужно сделать так, чтобы стиль сохранился. А то у нас «тандыр бешбармак», — сказал Вячеслав Володин.

Также он привел пример Великобритании, где владельцы пабов выбирают один из четырех основных цветов, не нарушая общей гаммы. В Саратове пока, по мнению спикера, не так.

Школа должна начать работу с февраля 2020 года для 1–4 классов. Все остальные — с сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU