2019-11-25T09:24:54+03:00
Общество

Выбросившие мусор на улице Саратова девушки попали на видео и в соцсети

Горожан возмутило свинское поведение
Екатерина Семенова
Поделиться:

Девушки выкинули мусор на улицу.

Изменить размер текста:

Жителей Саратова возмутило поведение двух девушек в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улице Черниговская, в частном секторе, они выбросили пакеты с мусором в кусты. При этом дамы не отреагировали на замечание, сделанное ими прохожими, и просто пошли дальше.

Поступок девушек попал на видео и был выложен в сеть. Автор предполагает, что кто-то может их узнать.

В группе «Саратов онлайн» комментаторы негативно отнеслись к девицам, предположив, что они плохо воспитаны и что им должно быть стыдно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин пообещал бороться за спасение здания школы №2 в Саратове
В Хвалынском районе сгорело здание бывшего ДК
Под Саратовом мужчина остался недоволен приговором и обматерил судью
Анонимное тестирование на ВИЧ можно пройти в саратовских торговых центрах и на вокзале
В Балакове на улице найден полуголый труп
Панков: Проекты Володина позволят талантливой молодежи реализовать себя
На пожаре в Ртищевском районе погибли двое детей
АО «Облкоммунэнерго» автоматизирует процессы
Представители Президентской академии приняли участие во Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
В Саратове за два дня произошло 47 аварий на трубопроводах
В Ершове 73-летний колясочник зарезал напавшего на него 76-летнего собутыльника
В селе Широкий Карамыш на пожаре погибли два любителя алкоголя
Вячеслав Володин отметил отсутствие стиля в предуниверсарии
Поиски Артура Шмыглева в Самойловском районе идут четвертые сутки
Панков: Володин и на федеральном уровне ставит вопрос о новых стандартах застройки
Прививку от гриппа сделали менее половины жителей Саратовской области
На Усиевича ВАЗ сбил девочку-подростка
В Саратовской области каждый пятый взрослый никогда не состоял в браке
Сотрудники энгельсского предприятия стали лучшими по итогам обучения «Лидеры производительности»