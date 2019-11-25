Выбросившие мусор на улице Саратова девушки попали на видео и в соцсети

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-25T09:24:54+03:00

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Жителей Саратова возмутило поведение двух девушек в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улице Черниговская, в частном секторе, они выбросили пакеты с мусором в кусты. При этом дамы не отреагировали на замечание, сделанное ими прохожими, и просто пошли дальше.

Поступок девушек попал на видео и был выложен в сеть. Автор предполагает, что кто-то может их узнать.

В группе «Саратов онлайн» комментаторы негативно отнеслись к девицам, предположив, что они плохо воспитаны и что им должно быть стыдно.

ИСТОЧНИК KP.RU