2019-11-25T09:21:57+03:00
Политика

Председатель Госдумы Володин 25 ноября находится с рабочим визитом в Саратове

В его плане посещение нескольких объектов и встреча с бизнесменами
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Вячеслав ВолодинВячеслав Володин
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Сегодня, 25 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин будет работать в Саратове.

Первой точкой посещения станет строительная площадка микрорайона «Звезда». Там будет школа с бассейном на 825 мест и детский сад на 160 мест. Напомним, местные жители обратились к председателю Госдумы с просьбой помочь в строительстве. Во время встречи с саратовцами в августе 2018 года те рассказали, что во время покупки квартир на рекламных буклетах была вся необходимая инфраструктура. Участки земли в микрорайоне находились в собственности министерства обороны. Вячеслав Володин обратился с просьбой передать землю муниципалитету — ее передали. Из федерального бюджета на строительство школы выделили 776,2 млн рублей, 123 млн — на строительство детского сада. Работы планируют завершить до конца 2019 года.

Также председатель Госдумы посетит предуниверсарий «Лицей-интернат №64», это его благотворительный проект. Здесь будут учиться 400 детей 8–11 классов. Рядом возводят интернат на 125 мест. Начать обучение планируют в 2020 году.

Еще одной точкой станет школа №2 имени Тихонова с углубленным изучением отдельных предметов. Родители и учителя обратились в приемную Володина с просьбой помочь в реставрации и капремонте. Необходимые средства выделили. Здесь учились такие герои Советского Союза как Тихонов, Хользунов, Симбирцев и другие.

Также председатель Госдумы встретится в консерватории с бизнесменами, чтобы обсудить развитие пешеходной зоны на проспекте Кирова. Об этом Вячеслав Володин говорил 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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