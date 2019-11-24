2019-11-24T20:15:33+03:00
Общество

В Саратов приехал Андрей Малахов

Жители города начали снимать его на видео
Екатерина Семенова
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Андрей Малахов в Саратове. Фото соцсетейАндрей Малахов в Саратове. Фото соцсетей
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В Саратов приехал Андрей Малахов.

Известного телеведущего заметили местные жители на улице Пономарева, 20.

По словам очевидцев, Андрей Малахов намерен снять фильм об Алене Апиной, певице, уроженке Саратовской области.

Сами жители Саратова, в свою очередь, снимают видео с Андреем Малаховым. Соответствующий ролик выложил в соцсети пользователь Миша Власов. Автор видео отметил, что ведет съемку исподтишка из-за запрета

Андрей Малахов известен, в частности, по передачам «Пусть говорят» и «Прямой эфир».

Андрей Малахов в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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