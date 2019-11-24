2019-11-24T17:24:24+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» проиграл в Перми

Это уже пятое поражение саратовцев в семи матчах
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Саратовский баскетбольный «Автодор» в рамках Лиги ВТБ играл в Перми против местной «Пармы».

Выиграть на выезде у команды Евгения Пашутина по-прежнему не получается – «Автодор» проиграл. По ходу матча саратовцы проигрывали с разницей более 20 очков. Все что им удалось - сократить отставание в счете до 16 очков. Матч завершился со счетом 97:81.

Самым результативным в саратовской команде стал Мухаммаду Жайте, набравший 20 очков.

Следующая игра «Автодора» пройдет также на выезде против «Локомотива-Кубани» 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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