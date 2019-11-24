СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-24T17:27:16+03:00

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В Саратове 24 ноября прошел матч первенства НМХЛ.

Саратовский «Кристалл» разгромил «Брянск» - лидера западной конференции.

Игра завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу саратовской команды.

Фото МХК «Кристалл»

- Я хочу поздравить ребят с победой. Они вышли и доказали, что у них есть характер. Смогли реализовать много моментов. На выезде будем стараться показывать интересный молодёжный хоккей. Как я говорил, психология победителей работает. Ребята смогли зацепить вкус победы и решительно шли в бой, – заявил на послематчевой конференции Владимир Куплинов, главный тренер МХК «Кристалл».

Его коллега, Александр Богатырев, главный тренер СК «Брянск», поздравил своих соперников.

- Мои ребята недооценили соперника. Они просто решили, что первая строчка в турнирной таблице заранее означает победу. Как видите, ошиблись. Поздравляю «Кристалл» с победой, молодцы! – заявил он после игры.

ИСТОЧНИК KP.RU