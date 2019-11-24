Гибель ребенка в пруду Балакова: Подробности

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-24T16:55:42+03:00

Девочка позвала подругу погулять по льду и провалилась

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Стали известны подробности гибели семилетнего ребенка в Балакове Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась днем 24 ноября на пруду по улице академика Жука.

Одна из девочек предложила выйти на лед, но когда подруга отказалась, отправилась одна. Тонкий лед не выдержал веса девочки и подломился.

Вторая девочка кинулась за помощью и рассказала о ЧП проходившей мимо женщине. Та позвонила спасателям. Однако первыми на место прибыл наряд полиции, который патрулировал улицы поблизости.

Правоохранитель достал ребенка из воды и передал девочку врачам «скорой помощи». Однако малышка скончалась в отделении реанимации.

Следователи проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU