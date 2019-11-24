2019-11-24T19:47:43+03:00
Происшествия

СУ СК начало проверку гибели ребенка на водоеме в Балакове

Пострадавшую вытащили из воды, но спасти не смогли
Екатерина Семенова
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Следователи СУ СКР по Саратовской области начали доследственную проверку по факту гибели ребенка в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, погибшей было семь лет.

Напомним, 24 ноября две девочки провалились под лед. Одна сумела выбраться и позвала на помощь. Очевидец вытащил ребенка из воды. Но спасти пострадавшую не удалось — она скончалась, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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