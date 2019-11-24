Панков: Во многих сёлах и городах области Володин помог возродить мемориалы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-24T16:14:16+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» написал про проекты Володина, касающиеся сохранения исторической памяти в Саратовской области

- В Тепловке люди живут неравнодушные. Горячо обсуждали с Володиным проблему состояния памятника герою-лётчику Талалихину и дома, где он жил. Скажу, спикер сразу поставил масштабные задачи. О реконструкции дома и созданию нового мемориала. Скульптор приезжал в село, общался с земляками лётчика, ветеранами. Их мнение было главным и при обсуждении проекта. Подключились и краеведы, чтобы увековечить имена всех сельчан, не вернувшихся с полей сражений. Место установки будущего памятника отражает подвиг Талалихина – ночной воздушный таран.

Во многих сёлах и городах области спикер помог возродить мемориалы. И отмечу: после этого и патриотическое движение молодёжи стало активнее. Недавно был в Синодском, там уже третий раз проведут «Клочковские зарницы» с ребятами со всей области. Общался с юными панфиловцами из Петровска. Думаю, молодежь будет активной и в Энгельсе, где спикер помогает создать мемориал легендарной лётчице Марине Расковой, – написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU