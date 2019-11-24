2019-11-24T16:10:15+03:00
Общество

Памятник Виктору Талалихину в Тепловке установят до 15 декабря

Его выполнят в бронзе
Екатерина Семенова
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..Фото: Антон Угольков
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В селе Тепловка Вольского района Саратовской области будет реконструирован дом, где родился и жил Герой Советского Союза Виктор Талалихин.

Там будет усилен фундамент, отреставрирован фасад, заменены коммуникации. Рядом с домом появится мемориальный комплекс Виктору Талалихину. Он должен быть открыт до 15 декабря.

Тот памятник, который существует сейчас, разрушается. Поэтому местные жители во время июньского визита Вячеслава Володина попросили помочь в решении вопроса.

Скульптором нового мемориала стал Алексей Щербаков. Памятник буде выполнен из бронзы, сейчас его начали отливать

ИСТОЧНИК KP.RU

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