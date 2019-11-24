Памятник Виктору Талалихину в Тепловке установят до 15 декабря
В селе Тепловка Вольского района Саратовской области будет реконструирован дом, где родился и жил Герой Советского Союза Виктор Талалихин.
Там будет усилен фундамент, отреставрирован фасад, заменены коммуникации. Рядом с домом появится мемориальный комплекс Виктору Талалихину. Он должен быть открыт до 15 декабря.
Тот памятник, который существует сейчас, разрушается. Поэтому местные жители во время июньского визита Вячеслава Володина попросили помочь в решении вопроса.
Скульптором нового мемориала стал Алексей Щербаков. Памятник буде выполнен из бронзы, сейчас его начали отливать
ИСТОЧНИК KP.RU