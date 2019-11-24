«Комсомолка» и ГИБДД Саратова поздравили всех матерей с праздником

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-24T16:03:20+03:00

ДЕНЬ МАТЕРИ 2019. ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОСТ ГИБДД и "КОМСОМОЛКИ". "Комсомольская правда" совместно с Управлением ГИБДД города Саратова поздравили женщин за рулём с Всероссийским Днём Матери. На праздничном посту на КПП перед въездом на мост со стороны Саратова женщинам дарили цветы, сувениры, а так же у всех желающих была возможность поздравить женщин Саратовской области с Днём матери и рассказать о своих эмоциях, которые им подарили организаторы в этот день.

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня матери «Комсомольская правда» и ГИБДД Саратова поздравили всех женщин за рулем.

Мероприятие было организовано на посту КПП на Предмостовой площади. Сотрудники ГИБДД тормозили автомобили, которыми управляли женщины. Но вместо проверки их ждал подарок: цветы и сувениры.

В адрес матерей звучали слова благодарности, пожелания счастья и здоровья. А детям желали любить и уважать своих мам.

ИСТОЧНИК KP.RU