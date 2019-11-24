В Балаковском районе девочка провалилась под лед и погибла
Ребенка вытащили, но она умерла, не приходя в сознание
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В Балковском районе два ребенка провалились под лед.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось в районе Больничного городка.
Одна из провалившихся девочек сумела самостоятельно выбраться из воды. Она позвала на помощь, и очевидец достал ребенка.
Пострадавшую передали сотрудникам «скорой помощи». Однако девочка скончалась, не приходя в сознание.
ИСТОЧНИК KP.RU