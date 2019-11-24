2019-11-24T15:49:54+03:00
Происшествия

В Балаковском районе девочка провалилась под лед и погибла

Ребенка вытащили, но она умерла, не приходя в сознание
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балковском районе два ребенка провалились под лед.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось в районе Больничного городка.

Одна из провалившихся девочек сумела самостоятельно выбраться из воды. Она позвала на помощь, и очевидец достал ребенка.

Пострадавшую передали сотрудникам «скорой помощи». Однако девочка скончалась, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24