В Балаковском районе девочка провалилась под лед и погибла

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-24T15:49:54+03:00

Ребенка вытащили, но она умерла, не приходя в сознание

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В Балковском районе два ребенка провалились под лед.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось в районе Больничного городка.

Одна из провалившихся девочек сумела самостоятельно выбраться из воды. Она позвала на помощь, и очевидец достал ребенка.

Пострадавшую передали сотрудникам «скорой помощи». Однако девочка скончалась, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU