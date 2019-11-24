Панков: Володин ставит задачу, чтобы детсады и школы в сёлах не уступали городским

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-24T15:45:29+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о посещении председателем Госдумы Вячеславом Володиным села Тепловка Вольского района, где спикер помогает с капитальным ремонтом детского сада

- Летом во время одной из рабочих поездок по поручению Володина заезжал в Тепловку Вольского района. Жители показали старый детский сад. Видно было, что о нем заботятся, но зданию много лет и оно не позволяет создать лучшие условия для детей. А это задача, которую ставит спикер - чтобы в сёлах детсады и школы не уступали городским.

Откликнувшись на проблему людей, спикер помог с капитальным ремонтом. Работы сейчас в разгаре. Родителей очень тронуло такое тёплое отношение. Они видели немало примеров, когда учреждения закрывали, реорганизовали, потому что в них занимается мало детей. Но Володин всегда мыслит на перспективу. Сегодня в детсаду мало воспитанников, а завтра может быть намного больше. Потому что люди захотят жить и работать в селе, где видят заботу о себе и о детях, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU