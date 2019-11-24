Мужчина и ребенок пострадали в перевернувшейся под Саратовом машине

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-24T15:07:41+03:00

Оба были госпитализированы

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В Саратовской области, на автодороге Урбах – Александров Гай, перевернулся автомобиль Daewoo Nexia.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 38-летний водитель не справился с управлением.

Машина вылетела в кювет. Пострадали водитель и 11-летний пассажир. Оба были госпитализированы.

На месте работали сотрудники Новоузенской службы спасения, врачи «скорой помощи» и инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU