Мужчина и ребенок пострадали в перевернувшейся под Саратовом машине
Оба были госпитализированы
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В Саратовской области, на автодороге Урбах – Александров Гай, перевернулся автомобиль Daewoo Nexia.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 38-летний водитель не справился с управлением.
Машина вылетела в кювет. Пострадали водитель и 11-летний пассажир. Оба были госпитализированы.
На месте работали сотрудники Новоузенской службы спасения, врачи «скорой помощи» и инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU