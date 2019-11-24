2019-11-24T14:53:12+03:00
Общество

Володин обратил внимание на плохую дорогу до села Тепловка

На встрече с жителями было обещано решить проблему
Екатерина Семенова
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..Фото: Антон Угольков
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В поселке Тепловка Вольского района Саратовской области председатель Государственной думы Вячеслав Володин осмотрел детский сад.

По его инициативе сейчас там идет капитальный ремонт, окончание которого запланировано на декабрь.

Житель Тепловки встретили Володина словами, что он, наверное, первый политик федерального уровня, которые к ним приехал. На что спикер ответил, что он, в первую очередь, земляк.

Также жители поблагодарили Володина за внимание к проблемам. Раньше, по их словам, в детсад было страшно отводить детей – здание 1924 года постройки сильно обветшало, оно отапливалось печками, что могло привести к пожару.

. Фото: Антон Угольков

.Фото: Антон Угольков

Кроме того, были рассмотрены ряд других проблем: отсутствие фельдшера в местном ФАПе, плохая дорога до села. В связи с этим Вячеслав Володин попросил губернатора Валерия Радаева заняться нуждами местных жителей. Глава региона пообещал решить вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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