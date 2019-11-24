2019-11-24T14:25:56+03:00
Общество

Панков: Молодые врачи Вольска уже оценили преимущества будущего дома по проекту Володина

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о посещении спикером Госдумы Вячеславом Володиным стройплощадки, где реконструируется здание для молодых медиков

- Молодые врачи Вольска уже оценили преимущества будущего дома по проекту Володина. Он расположен в центре города. Рядом Волга, сквер, недалеко театр, красивая пешеходная зона, которую тоже помог создать спикер. И лицей, где он предложил построить новый спорткомплекс и бассейн. В этом лицее смогут учиться и дети врачей.

И сам дом по бытовым условиям, комфорту намного лучше прежнего жилья медиков. Сейчас многие живут с родственниками, а кто-то снимает квартиры. В том числе, в частном секторе. А здесь будут все удобства и благоустроенный двор.

Дом уже обретает свои черты. Надо сказать, что центр Вольска тоже выиграл от реконструкции старинного здания. Раньше оно выглядело запущенным, а теперь радует глаз. И хорошо вписалось в исторический облик города, – написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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