Панков: С приездом Володина у жителей Тепловки появилась надежда на завершение строительства школы
Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о посещении спикером Госдумы Вячеславом Володиным села Тепловка Новобурасского района, где планируется достроить школу.
- Тепловка, Новые Бурасы – тема строительства давнишняя. В 2003 году начали стройку. И только сейчас Володин увидел объект. И школа, и детсад, и спортивный комплекс. Жители не верили, что начнётся стройка. Да и сейчас еще, по-моему, в смущении. Лишь с приездом спикера сказали: «есть надежда», – пишет Панков.
Напомним, о решении возобновить строительные работы весной этого года сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Школа будет рассчитана на 220 учащихся, а также будет включать детский сад на 50 мест. В настоящее время корректируется проектная документация.
ИСТОЧНИК KP.RU