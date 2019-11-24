Панков: С приездом Володина у жителей Тепловки появилась надежда на завершение строительства школы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-24T13:40:46+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о посещении спикером Госдумы Вячеславом Володиным села Тепловка Новобурасского района, где планируется достроить школу.

- Тепловка, Новые Бурасы – тема строительства давнишняя. В 2003 году начали стройку. И только сейчас Володин увидел объект. И школа, и детсад, и спортивный комплекс. Жители не верили, что начнётся стройка. Да и сейчас еще, по-моему, в смущении. Лишь с приездом спикера сказали: «есть надежда», – пишет Панков.

Напомним, о решении возобновить строительные работы весной этого года сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Школа будет рассчитана на 220 учащихся, а также будет включать детский сад на 50 мест. В настоящее время корректируется проектная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU