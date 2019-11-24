Володин предложил обустроить отдельную парковку дома для врачей в Вольске

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-24T13:38:21+03:00

В противном случае, ее будут занимать посторонние [видео]

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В Вольске Саратовской области председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил строящийся дом для врачей.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», для этого было перепрофилировано здание бывшего роддома. Предполагается, что там будут обустроены 24 квартиры.

Сейчас идут кровельные работы, монтаж перегородок на втором этаже, обшивка стен гипсокартоном, утепление фасада и т.д. Об этом Володину рассказал глава района Виталий Матвеев.

- Не надо торопиться. Главное – качество. Надо все выполнять по технологии, – подчеркнул Володин.

Он отметил, что здание историческое и расположено в центре, поэтому необходимо комплексное обустройство. В частности, организовать зону отдыха, детские площадки.

Кроме того, Вячеслав Володин поднял вопрос о парковке. Он отметил, что если она будет общедоступной, то ее просто заставят машинами от других домов. Поэтому следует сделать только для жителей и отгородить стоянку. Он заметил, что это также повысит безопасность детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745720" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин посетил будущий дом для врачей в Вольске.

ИСТОЧНИК KP.RU