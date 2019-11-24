Панков: Володин предложил сохранить здание, где учился Панфилов, в первозданном виде

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-24T12:24:13+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о реставрационных работах в школе, где учился Герой Советского Союза Иван Васильевич Панфилов

- Здание, где учился Панфилов, реставрируется. Работы на улице – крыша, фасад сохранены. Внутри здания спикер предложил не торопиться. Держать качество и сохранить здание в первозданном виде. Сделав класс, где учился Панфилов – подчеркнул Панков.

- Подведём итог. Главу не сняли. Недоработки он увидел. Володин предложил для города Петра парк, бассейн, ледовый дворец, спортивные площадки, здание школы под ремонт, спортивные площадки. Таких объектов город, на пять лет основанный раньше Питера по Указу Петра, не видел, – добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU