2019-11-24T12:22:09+03:00
Общество

Отключение тепла на Большой Садовой продолжается

При ремонте теплопровода выявлен очередной дефект
Екатерина Семенова
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На теплопроводе по улице Большая Садовая в Саратове выявлен очередные повреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», дефект обнаружен во время заполнения системы после восстановительных работ на участке между улицами 2-я Садовая и Беговая.

- В настоящий момент ремонтная бригада приступила к его локализации. Часть объектов специалисты переведут на резервную схему там, где это технически возможно. Работы будут завершены сегодня к 20.00, – отметили в «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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