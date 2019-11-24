Панков: Володин предложил автодром, ледовый дворец и начальную школу в Петровске

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-24T11:47:08+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» продолжил рассказывать о рабочем визите спикера Госдумы Вячеслава Володина в Петровский район

- Такого еще не было, Володин задумал вернуть обучение автоделом в школе. Фадеев немного ошеломлен. Но Володин настойчив – здание энергетикам не продавать. И не найдет, кто это предложил: на территории школы олигархат разместить. Спикер предложил в школе автодром, ледовый дворец и брошенную ранее начальную школу возродить. Володин дал поручение обследовать здание для школы, ледовый дворец и бассейн. Это будет достойно города Петра.

Володин не мог не отметить, что пока растут особняки. От себя добавлю, не думаю что это дом главы.

Володин сказал, что уже предложений Фадеева боится. Они не всегда конструктивны. Володин даёт указание еще о спортивной площадке, – пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU