2019-11-24T11:44:50+03:00
Общество

Порывы на водоводе в Саратове обещают устранять в срок

Причина авария – промерзание грунта
Екатерина Семенова
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Жителей Саратова просят отнестись с пониманием к авариям на водоводах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной порывов на изношенных коммуникациях является движение грунта из-за промерзания.

- Аварийно-ремонтные службы КВС в круглосуточном режиме устраняют повреждения водосетей. Все работы производятся в нормативные сроки. У предприятия имеется весь необходимый запас оборудования и специализированной техники. Дополнительные неудобства возникают в результате излива на проезжую часть и дальнейшего обледенения. По возможности потоки воды направляются в ливневую канализацию, если последняя расположена вблизи поврежденного участка водосети, либо в колодец системы водоотведения. Обращаем внимание жителей, что все последствия аварийных ситуаций будут ликвидированы. Просим отнестись с пониманием, приносим извинения за неудобства, – отметили в ООО «КВС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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