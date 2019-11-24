Панков: Общественный совет, созданный Володиным, работает эффективно
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о реставрации и ремонте музея Панфилова в Петровске
- Музей Панфилова сохранён. Реставрация и ремонт направлены на сохранение памятников наших героев. Здесь видно, что общественный совет, созданный Володиным, работает эффективно. Жители отстаивали и цвет, и сохранность быта. Когда хорошо, тогда и хорошо, сказал Володин. Именно он нашел и деньги, и сплотил людей вокруг истории, – пишет Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU