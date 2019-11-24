Панков: Общественный совет, созданный Володиным, работает эффективно

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-24T11:41:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о реставрации и ремонте музея Панфилова в Петровске

- Музей Панфилова сохранён. Реставрация и ремонт направлены на сохранение памятников наших героев. Здесь видно, что общественный совет, созданный Володиным, работает эффективно. Жители отстаивали и цвет, и сохранность быта. Когда хорошо, тогда и хорошо, сказал Володин. Именно он нашел и деньги, и сплотил людей вокруг истории, – пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU