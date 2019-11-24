2019-11-24T11:33:21+03:00
Общество

Вячеслав Володин посетил музей Панфилова в Петровске

Капремонт идет полным ходом
Екатерина Семенова
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В Петровске Саратовской области председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил музей Панфилова.

Сейчас в мемориальном музее имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова идет капитальный ремонт. Ведутся работы по замене крыши, укреплению фундамента. Уже уложена тротуарная плитка и установлены бордюры. Также в здании запланирован капремонт системы отопления.

Вячеслав Володин пообщался с представителями подрядной организации. По словам сотрудников музея, выбран удачный цвет фасада. Председатель Госдумы отметил важность сохранения исторического облика здания.

Музей располагается в одноэтажном здании с 1983 года. В июле 2019 года Володин при посещении Петровска отметил, что здание нуждается в ремонте и обещал оказать содействие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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