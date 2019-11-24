2019-11-24T11:42:25+03:00
Общество

Панков: Володин строго спросит качество, а не освоение средств

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о визите спикера Госдумы Вячеслава Володина в Петровск, где ведутся работы по благоустройству парка

- Давайте скажем - Фадеев многим друг, но истина дороже. Володин просит приостановить работы в Петровске. Нужно качество, а не освоение средств. Нужен хороший проект и весной производить работы. Спикер попросил губернатора помочь в качестве работ. Уже сегодня районы ощущают реализованную Володиным норму по качеству. Деньги федеральные, а их выделил спикер, приходили в январе. И с апреля уже можно работы вести. Не хочу сказать, отмечу – Володин корректен. Высказал просто, что серая плитка – унылость и недостаток чего-то у ряда чиновников.

Фадеев зря высказал, что готовятся к дню Петра. Володин говорит, что не только день матери, он сегодня, о родителях и правителях нужно помнить каждый день. Знаю, Володин спросит качество строго. И проконтролирует сам. Дальше не пошел, – пишет Панков.

- Да, номер «дайте еще и спортивную площадку» не прошел. Володин, как человек толерантный, все выслушал. Да, сколько у него терпения, не отказал. Более того, поручил установить большую площадку спортивную, как в областном центре, в Саратове. Дал мне персональное поручение. А область будет устранять упущения – добавил Панков.

Он также отметил: «Да, не о покраске и марафете думает Володин. Он задачу ставит Фадееву. Глава еще недопонимает, что здесь будет грандиозный парк. Спортивное ядро, ледовая арена. Это задача большая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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