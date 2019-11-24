В Калининском районе без вести пропал пенсионер в ушанке

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-24T09:55:26+03:00

Владимира Холоднякова не видели с 20 ноября

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В Селе Колокольцовка Калининского района Саратовской области пропал без вести Владимир Холодняков.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 72-летнего мужчину не могут найти с 20 ноября.

Рост пропавшего 170 см, у него нормальное телосложение, седые волосы.

Владимир Холодняков был предположительно одет в зеленую под камуфляж куртку, синие штаны с красными лампасами, коричневые ботинки на шнуровке и серую шапку-ушанку.

ИСТОЧНИК KP.RU