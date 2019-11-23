Власти Саратова потребовали нормализовать ситуацию на дорогах

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-23T17:34:04+03:00

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Замглавы администрации Саратова Максим Сиденко потребовал в короткие сроки привести в порядок дороги города, которые залило водой и они превратились в ледяные катки.

Мэрия Саратова распространила завление Сиденко, в котором он, ссылаясь на поручение мэра Исаева, потребовал от организаций, ведущих ремонтные работы, направлять все потоки воды в ливневую канализацию. Также от коммунальщиков чиновник мэрии потребовал начинать расчистку улиц ото льда не дожидаясь окончания ремонтных работ.

- Главой областного центра Михаилом Исаевым поставлена задача минимизировать последствия аварийных работ. В максимально короткие сроки муниципальных бюджетным учреждениям, отвечающим за содержание улично-дорожной сети, необходимо нормализовать ситуацию на дорогах», - потребовал Максим Сиденко.

Напомним, мэр Михаил Исаев 23 ноября принимает участие в съезде партии "Единая Россия" в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU