СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-23T18:01:30+03:00

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В Саратове 55 домов остались без отопления в Октябрьском районе. Причина – работы ремонтных бригад «Т Плюс», которые устраняют дефект на трубопроводе.

Восстановительные работы продляться ориентировочно до 23.00 сегодняшнего дня, 23 ноября. Дефект, который решено устранить до возникновения аварии, обнаружили накануне в ходе осмотра сетей. Сейчас там 6 единиц техники и 2 бригады «Т Плюс».

Из-за этих работ затруднено автомобильное движение в районе ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU