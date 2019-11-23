В Саратове 55 домов остались без отопления
Энергетики «Т Плюс» начали ремонт дефекта трубопровода на 2-й Садовой
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В Саратове 55 домов остались без отопления в Октябрьском районе. Причина – работы ремонтных бригад «Т Плюс», которые устраняют дефект на трубопроводе.
Восстановительные работы продляться ориентировочно до 23.00 сегодняшнего дня, 23 ноября. Дефект, который решено устранить до возникновения аварии, обнаружили накануне в ходе осмотра сетей. Сейчас там 6 единиц техники и 2 бригады «Т Плюс».
Из-за этих работ затруднено автомобильное движение в районе ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU