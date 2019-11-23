2019-11-23T18:58:04+03:00
Происшествия

В Саратове произошел пожар многоэтажном жилом доме

Хлопок на кухне в многоэтажке на улице Тракторная привел к пожару [видео]
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Пожарные днем 23 ноября эвакуировали 20 человек, в том числе 3 детей, из пятиэтажного дома № 45 на улице Тракторная, после того, как там начался пожар.

Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», возгорание произошло в квартире на третьем этаже, на кухне.

Прибывшие пожарные и спасатели областной и городской служб спасения вывели хозяйку квартиры, где произошел взрыв, ее госпитализировала бригада Центра медицины катастроф, а также эвакуировали жильцов соседних квартир.

В настоящий момент пожар ликвидирован, выясняются обстоятельства ЧП.

В региональном ГУ МЧС "КП-Саратов" уточнили, что огонь охватил пять квадратных метров, причины возгорания уточняются.

Пожар на Тракторной в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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