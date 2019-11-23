В Саратове произошел пожар многоэтажном жилом доме
Пожарные днем 23 ноября эвакуировали 20 человек, в том числе 3 детей, из пятиэтажного дома № 45 на улице Тракторная, после того, как там начался пожар.
Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», возгорание произошло в квартире на третьем этаже, на кухне.
Прибывшие пожарные и спасатели областной и городской служб спасения вывели хозяйку квартиры, где произошел взрыв, ее госпитализировала бригада Центра медицины катастроф, а также эвакуировали жильцов соседних квартир.
В настоящий момент пожар ликвидирован, выясняются обстоятельства ЧП.
В региональном ГУ МЧС "КП-Саратов" уточнили, что огонь охватил пять квадратных метров, причины возгорания уточняются.
Пожар на Тракторной в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU