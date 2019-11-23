Пока каток на Набережной еще не готов, в него превращаются другие улицы Саратова
Катки на улицах Саратова.
Саратовцы интересуются в соцсетях – только ли на Набережную планируют залить льдом? И публикуют видео ролики о потоках воды, которые превращаются в ледяные наносы.
- А вроде же только набережную собирались заливать? Или Исаевские Катки теперь по всему городу будут? - вопрошает пользователь ВК Александр Пономарев, выложивший видео.
Предложено отмечать подобные материалы в соцсетях с затопленных улиц хештегом #ИсаевскиеКатки.
- Будем знать где кататься, - замечают горожане.
Напомним, ранее мэр Саратова Исаев объявил конкурс на название катка, который планируется залить на протяжении городской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU