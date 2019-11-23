Пока каток на Набережной еще не готов, в него превращаются другие улицы Саратова

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-23T14:17:19+03:00

Вода после коммунальных аварий заковывает в лед саратовские улицы

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Саратовцы интересуются в соцсетях – только ли на Набережную планируют залить льдом? И публикуют видео ролики о потоках воды, которые превращаются в ледяные наносы.

- А вроде же только набережную собирались заливать? Или Исаевские Катки теперь по всему городу будут? - вопрошает пользователь ВК Александр Пономарев, выложивший видео.

Предложено отмечать подобные материалы в соцсетях с затопленных улиц хештегом #ИсаевскиеКатки.

- Будем знать где кататься, - замечают горожане.

Напомним, ранее мэр Саратова Исаев объявил конкурс на название катка, который планируется залить на протяжении городской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU