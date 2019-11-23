2019-11-23T13:52:39+03:00
Политика

Панков: На съезде выдвинут новые задачи для работы с нашими избирателями

Саратовские единороссы принимают участие в XIX Съезде партии в Москве
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Николай Панков. Фото Юлии КековойНиколай Панков. Фото Юлии Кековой
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В Москве в эту субботу, 23 ноября, проходит XIX съезд партии «Единая Россия».

Пресс-центр съезда

Пресс-центр съезда

Участниками съезда стал премьер Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, члены правительства РФ, делегаты со всей страны, губернаторы регионов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты.

Представители Саратовской делегации

Представители Саратовской делегации

Свое видение перспектив съезда высказал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков и депутат облдумы Леонид Писной.

Панков на съезде ЕР.

Писной на съезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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