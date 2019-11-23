Панков: На съезде выдвинут новые задачи для работы с нашими избирателями

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-23T13:52:39+03:00

Саратовские единороссы принимают участие в XIX Съезде партии в Москве

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В Москве в эту субботу, 23 ноября, проходит XIX съезд партии «Единая Россия».

Пресс-центр съезда

Участниками съезда стал премьер Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, члены правительства РФ, делегаты со всей страны, губернаторы регионов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты.

Представители Саратовской делегации

Свое видение перспектив съезда высказал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков и депутат облдумы Леонид Писной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745587" frameborder="0"></iframe> Панков на съезде ЕР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745588" frameborder="0"></iframe> Писной на съезде.

ИСТОЧНИК KP.RU