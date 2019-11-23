2019-11-23T12:46:04+03:00
Происшествия

Поисками Артура Шмыглёва занимаются наиболее опытные следователи СУ СКР

Обследуются водоемы, дома, опрашиваются родственники и учителя [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего Артура Шмыглёва.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, к участию в поисках привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты. А также сотрудники полиции, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 12 летний мальчик пропал в селе Песчанка Самойловского района. По версии следствия, вечером он гулял вместе с двумя приятелями, но после того, как дети разошлись, он домой не вернулся.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По факту исчезновения Артура возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» - это стандартная практика в случае пропажи человека без вести.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

- Поисковые мероприятия ведутся непрерывно. Проводятся осмотры жилых домов и нежилых строений, прочесывается местность, обследуются водоемы, производятся допросы родственников мальчика, учащихся и педагогического состава школы, где обучается ребенок. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СУ СКР.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24