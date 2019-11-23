Поисками Артура Шмыглёва занимаются наиболее опытные следователи СУ СКР

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-23T12:46:04+03:00

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В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего Артура Шмыглёва.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, к участию в поисках привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты. А также сотрудники полиции, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 12 летний мальчик пропал в селе Песчанка Самойловского района. По версии следствия, вечером он гулял вместе с двумя приятелями, но после того, как дети разошлись, он домой не вернулся.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По факту исчезновения Артура возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» - это стандартная практика в случае пропажи человека без вести.

Фото СУ СКР по Саратовской области

- Поисковые мероприятия ведутся непрерывно. Проводятся осмотры жилых домов и нежилых строений, прочесывается местность, обследуются водоемы, производятся допросы родственников мальчика, учащихся и педагогического состава школы, где обучается ребенок. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СУ СКР.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU