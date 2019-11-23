Саратовские единороссы примут участие в XIX Съезде партии в Москве
Политическое мероприятие даст старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.
Уже сейчас объявлено о создании 6 рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям, а также создан Правозащитный центр Партии Единой России.
Участниками съезда станут: высшее руководство партии, члены правительства РФ, делегаты со всей страны, губернаторы регионов, в частности, глава Саратовской области Валерий Радаев, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты.
Кроме того, будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или при желании, вступить в ряды единороссов.
Также пройдет ежегодная ротация руководящих органов партии.
Фото Юлии Кековой
ИСТОЧНИК KP.RU