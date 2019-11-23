2019-11-23T10:34:58+03:00
Спорт

Саратовский конькобежец Данила Семериков выиграл серебрянную медаль на Кубке мира

Семериков отстал от победителя всего на секунду
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Саратовский конькобежец Данила Семериков вечером 22 ноября завоевал серебро на этапе Кубка Мира по конькобежному спорту, который проходит Томашув-Мазовецком (Польша).

Семериков на дистанции в пять тысяч метров уступил лишь 1,08 секунды победителю. Перове место выиграл голландец Патрик Рёст, который установил при этом рекорд катка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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