Саратовский конькобежец Данила Семериков выиграл серебрянную медаль на Кубке мира

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-23T10:34:58+03:00

Семериков отстал от победителя всего на секунду

Изменить размер текста: A A

Саратовский конькобежец Данила Семериков вечером 22 ноября завоевал серебро на этапе Кубка Мира по конькобежному спорту, который проходит Томашув-Мазовецком (Польша).

Семериков на дистанции в пять тысяч метров уступил лишь 1,08 секунды победителю. Перове место выиграл голландец Патрик Рёст, который установил при этом рекорд катка.

ИСТОЧНИК KP.RU