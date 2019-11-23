В Балаково женщина спровоцировала аварию с пострадавшим
Мужчина за рулем другой машины получил травмы
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Поздно вечером 22 ноября в Балаково в столкновении двух автомобилей пострадал 34-летний мужчина.
У дома 125 по улице Ленина столкнулись KIA и Nissan. ДТП произошло в 23.50.
Как уточнили в ГИБДД Балаково, за рулем Nissan находилась 32-летняя женщина, которая по предварительным данным, стала виновницей ДТП.
В результате 34-летний водитель KIA получил травмы, но от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU