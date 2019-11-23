Саратовец стал чемпионом России в гонках по бездорожью

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-23T09:39:29+03:00

На третьем месте - еще один саратовский экипаж

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В Ленинградской области завершился розыгрыш Кубка России и чемпионат страны по трофи-рейдам.

В соревнованиях по преодолению бездорожья на специально подготовленных автомобилях Саратовец Алексей Шохин стал четырехкратным чемпионом в спортивной дисциплине «Абсолютный».

Он набрал больше всех очков – 632 - по итогам выступлений в 2019 году. Всего на трех этапах соревнований за чемпионство боролись более 50 экипажей из 26 регионов России. В программе соревнований были спецучастки, где спортсменам преодолевали лесные дороги, гати, болота, затопленные просеки и прочие труднодоступные места.

Поэтому не удивительно, что среди победителей кроме Алексея Шохина есть еще и другие саратовцы. В спортивной дисциплине ТР1 бронзовыми призерами чемпионата России 2019 по трофи-рейдам стал экипаж Игоря Богословского и Андрея Махновца.

ИСТОЧНИК KP.RU