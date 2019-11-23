2019-11-23T08:56:56+03:00
Происшествия

Женщина с двумя приятелями в Саратове избила и ограбила прохожего

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Вечером в пятницу 22 ноября в полицию обратился 41-летний мужчина, которого ограбили в Ленинском районе Саратова.

По его словам неизвестные напали на него у дома № 2 по улице 1 Прокатная около 8 часов вечера. Его избили, и отобрали сотовый телефон, стоимостью 8,5 тыс. рублей.

Полиция сработала оперативно – в тот же вечер в ходе розыска задержали троих подозреваемых: 30- и 38 летних мужчин, которые были ранее осуждены за грабеж и угон, а также их безработную, не имевшую проблем с законом знакомую. У них, у одного из мужчин, при задержании изъят отнятый у пострадавшего сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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