В Саратовской области будет туманная суббота
Столбик термометра местами опустится до -12
Изменить размер текста:
Сегодня, 23 ноября, в Саратовской области ожидается переменная облачность, утром местами будет туман с видимостью 500-1000 метров, менее 20 мм изморози.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, день пройдет без существенных осадков.
Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 м/с, а столбик термометра днем опустится до -2-7, местами до -12.
На дорогах местами будет скользко.
ИСТОЧНИК KP.RU