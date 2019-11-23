2019-11-23T07:55:38+03:00
Общество

В Саратовской области будет туманная суббота

Столбик термометра местами опустится до -12
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 ноября, в Саратовской области ожидается переменная облачность, утром местами будет туман с видимостью 500-1000 метров, менее 20 мм изморози.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 м/с, а столбик термометра днем опустится до -2-7, местами до -12.

На дорогах местами будет скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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