2019-11-24T14:20:24+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, что делать при утечке газа

Нужно соблюдать несколько простых правил
Дарья Вострикова
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Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций рассказало саратовцам о действиях при утечке газа.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, нужно проветрить всю квартиру и уйти из помещения, перекрыть подачу газа к плите, при этом не курить, не зажигать спичек и не включать электричество, чтобы искра не смогла вызвать взрыв.

Если кто-то отравился газом, нужно вынести его на улицу, положить так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. А также вызвать работающую круглосуточно аварийную газовую службу.

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По предварительной версии, причиной мог стать хлопок газа (читайте также)

ИСТОЧНИК KP.RU

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