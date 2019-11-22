2019-11-22T15:01:44+03:00
Общество

В Саратовской области в год 75-летия Победы пройдет экспедиция «Тропа памяти»

Маршрут проляжет через несколько сел
Дарья Вострикова
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Проект «Театральная патриотическая экспедиция «Тропа памяти» стал победителем конкурса грантов Федерального агентства по делам молодежи, на него выделили 500 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, с 1 по 9 мая волонтеры в форме образца 1943 года пройдут по селу Широкое, Малая Скатовка, поселку Готовицкий, Клещевке, Усть-Курдюму.

В каждом селе они будут показывать жителям интерактивный патриотический спектакль «Баллада о войне», посвященный подвигу советских солдат в боях против фашистских оккупантов.

Также в ходе экспедиции будет вестись видео- и фотосъемка для создания цикла короткометражных социальных роликов «Мы за мир», в которых волонтеры проекта будут описывать свои ощущения, эмоции, а жители сел оставят отзывы и поделятся впечатлениями от спектакля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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