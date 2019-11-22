Лже-сотрудники банков лишили саратовцев более 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-22T14:58:50+03:00

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В отдел полиции Саратова обратилась 62-летняя женщина и сказала, что ей позвонила якобы сотрудница банка и попросила продиктовать коды из своих смс-сообщений, чтобы избежать кражи денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова, после выполнения этих указания гражданка лишилась 13,6 тыс. рублей.

Таким же способом 42-летний житель Ленинского района лишился свыше 154 тыс. рублей, а 35-летняя женщина из Энгельса осталась без 130 тыс. рублей.

Полиция предупреждает о необходимости держать данные своих карт в секрете и не реагировать на просьбы продиктовать информацию, связанную с платежным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU