2019-11-22T14:45:09+03:00
Общество

Отключена холодная вода на четырех улицах в Ленинском районе Саратова

Аварию обещают устранить к полуночи
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Как сообщили в ООО «КВС» корреспонденту «КП-Саратов» в Ленинском районе 22 ноября на водопроводе произошла авария, и пришлось отключить несколько домов на 4 улицах от ресурса на время ремонта.

Ориентировочно до 24.00 не будет холодной воды у абонентов в домах по улице Антонова, 2-10 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона), по улице Лебедева-Кумача, 55, улице Производственная, а также на проспекте Строителей, 32-40 (четная сторона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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