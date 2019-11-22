Саратовец пожаловался на саботаж безнала в автобусах

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-22T14:39:03+03:00

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В паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель Алексей Гуров пожаловался на саботаж безналичной оплаты в автобусах № 11, 53 и 6.

В транспорте висит стикер, что можно отдать деньги по карте, а водители отвечают ему, что терминал не работает или его нет. Гражданин возмущен тем, что наличные идут сотрудникам автобусов в карман и они не платят налоги.

К возмущению присоединились местные жители, часть из которых выразили мнение, что в случае оплаты безналом проезд может подорожать еще сильнее, а другие высказали, что от такого воровства никуда не деться.

ИСТОЧНИК KP.RU