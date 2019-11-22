Саратовец пожаловался на саботаж безнала в автобусах
В паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель Алексей Гуров пожаловался на саботаж безналичной оплаты в автобусах № 11, 53 и 6.
В транспорте висит стикер, что можно отдать деньги по карте, а водители отвечают ему, что терминал не работает или его нет. Гражданин возмущен тем, что наличные идут сотрудникам автобусов в карман и они не платят налоги.
К возмущению присоединились местные жители, часть из которых выразили мнение, что в случае оплаты безналом проезд может подорожать еще сильнее, а другие высказали, что от такого воровства никуда не деться.
ИСТОЧНИК KP.RU